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عربي-دولي

موسكو تطرد 8 دبلوماسيين يونانيين على خلفية "مسار المواجهة" الذي تتبعه أثينا

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:30
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استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة اليونان لدى موسكو، وتم التعبير لها عن الاحتجاج الشديد بسبب مسار المواجهة الذي تتبعه سلطات البلاد تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة.
 
وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 27 حزيران، تم استدعاء سفيرة الجمهورية اليونانية لدى روسيا الاتحادية، يكاتيريني ناسيكا، والتي تم الإعراب لها عن الاحتجاج الشديد على مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما في ذلك إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وإعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس في اليونان "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
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كما أفاد البيان بأن السفيرة تلقت مذكرة مع إشعار حول إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا في غضون ثمانية أيام.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أننا نتحدث عن العواقب المباشرة للأعمال غير الودية التي بدأتها السلطات اليونانية. وتقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق أثينا وحدها. وتمت الإشارة إلى أنه إذا استمرت السياسة المعادية لروسيا، فإننا نحتفظ بالحق في الرد".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى اليونان إن البلاد لم تعد مواتية للسياح الروس، لافتا إلى أن موجة معاداة روسيا لا تضعف، بل تغذيها قيادة البلاد.
 
(روسيا اليوم)
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