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الأردن.. تسرب غاز سام من صهريج بالعقبة وأنباء عن ضحايا

Lebanon 24
27-06-2022 | 11:07
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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 224 من جراء تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في ميناء العقبة الأردني.
 
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.
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وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة لغاية اللحظة 10 وفيات و224 إصابة.

وأضاف أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.
 
(سكاي نيوز عربية)
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