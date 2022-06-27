أميركا ستزوّد أوكرانيا بصواريخ تحمي البيت الأبيض

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في وقت تتجه مجموعة السبع وحلف الناتو إلى زيادة ضغوطهما على روسيا، تدرس الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمنظومة صاروخية تستخدمها لحماية مواقع حساسة بينها البيت الأبيض.بينما هيمن الصراع في أوكرانيا على قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جنوب ألمانيا، تدرس الولايات المتحدة، في أحدث مساعدة تقدمها لأوكرانيا منذ أن غزت روسيا جارتها في شباط، تزويد كييف بنظام صواريخ أرض-جو متقدم، تستخدمه لحماية المجال الجوي الحساس حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن، فضلا عن تقديم دعم مدفعي إضافي، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر.وعن نوعية الأسلحة، قال المصدر إن الولايات المتحدة ستشتري منظومة ناسامز المضادة للطائرات، التي طورتها النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى.سياسياً، تعهدت مجموعة السبع بتقديم دعم متواصل لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي. وقالت المجموعة في بيان: "سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي لأوكرانيا والوقوف بجانبها إذا لزم الأمر".وتتمثل إحدى المسائل الرئيسية للقمّة التي تنتهي اليوم، في إعادة تأكيد الوحدة الغربية وزيادة الضغط على روسيا فيما تتصاعد الحرب في أوكرانيا وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في كل أنحاء العالم.كذلك طلبت مجموعة السبع من روسيا السماح بخروج شحنات الحبوب من أوكرانيا لتجنّب تفاقم أزمة الغذاء العالمية.وقال البيان: "ندعو روسيا بشكل عاجل إلى وقف هجماتها على المنشآت الزراعية والنقل من دون قيد أو شرط، والسماح بمرور شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود".وتحدّث رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في قصر إلماو في جبال الألب البافارية صباح أمس عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حضّهم على بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب في بلاده قبل نهاية العام، كما أفادت مصادر داخل القمة.وخلال خطابه، تحدث الرئيس الأوكراني عن الشتاء القارس في أوكرانيا «حيث يصبح القتال أصعب.وأوضحت المصادر نفسها أن زيلينسكي أصر أيضا على ضرورة تشديد العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أهمية عدم تخفيف الضغط، ومواصلة فرض عقوبات مكثفة على روسيا.