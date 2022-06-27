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العثور على أكثر من 40 جثّة داخل شاحنة في تكساس

Lebanon 24
27-06-2022 | 22:55
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قال مسؤول مطلع بسلطات إنفاذ القانون إنه تم العثور على أكثر من 40 شخصا موتى في مقطورة شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية أمس الاثنين.
وقالت قناة "كيه.إس.إيه.تي" التلفزيونية في سان أنطونيو، نقلا عن مصادر بشرطة المدينة، إنه تم العثور على 42 شخصا موتى داخل المقطورة.
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وذكرت القناة أنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.
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