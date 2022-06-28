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عربي-دولي

بعد تسرب غاز سام .. عمان تعلن عدد قتلى وجرحى حادث العقبة

Lebanon 24
28-06-2022 | 00:00
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أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، ليلة الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، من جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة.


وذكر المركز أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ترأس اجتماعاً في غرفة العمليَّات في محافظة العقبة، بحضور وزيريّ الداخلية والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتعامل معه، موجها بفتح تحقيق بالحادث.
 
 
وبحسب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، تعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب، وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح مستشفى ميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وتم إرسال 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء آية إصابات خطيرة.
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وتعمل الجهات المعنية حالياً على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

ونقل التلفزيون الأردني رئيس الوزراء قوله: "نتابع لحظة بلحظة تداعيات سقوط وانفجار صهريج الغاز في العقبة، ونشيد بجاهزيَّة جميع الكوادر من مختلف المؤسسات في التعامل مع الحادث بحرفية".
 
 
وأفاد الأمن العام الأردني بإصابة 45 فردا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة.

وأوضح أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني تعاملت مع الحادث، يرافقها فريق المواد الخطرة، وفريق الإنقاذ المائي. 

وأشار إلى وجود فريقين من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في الموقع للكشف وجمع العينات والأدلة.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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