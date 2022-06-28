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خاص
"صيف أكثر سخونة في دونباس" وهذا ما كشفه التغيير العسكري الروسي في أوكرانيا
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
28-06-2022
|
03:30
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عندما تم تعيين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف قائداً عاماً للقوات الروسية في نيسان، بدا الأمر كما لو أن الهدف من هذه الخطوة هو لمعالجة عدم التناسق وعدم الاحترافية التي تجلت في المرحلة الأولى من حرب أوكرانيا. الآن، وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن دوفورنيكوف موجود، وقد يشكل القائد الجديد مرحلة جديدة وحشية من العمليات.
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وبحسب مجلة "ذا سبكتايتور" البريطانية، "في الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العقيد ألكسندر لابين كان على رأس المجموعة المركزية للقوات في أوكرانيا، بينما كان الجنرال سيرجي سوروفكين يترأس مجموعة القوات الجنوبية خلال الغزو. ولم يرد ذكر دفورنيكوف، الذي لم يره أحد منذ أسابيع، وبحسب مزاعم وزارة الدفاع البريطانية يبدو أنه قد تم عزله من منصبه. كان لابين قائدا للمنطقة العسكرية المركزية منذ عام 2017 ويعتبر شخصاً يمكن الوثوق به كما وأنه أهل للمسؤولية. ومع ذلك، شكل وصول سوروفيكين مفاجأة بالنظر إلى أنه كان سابقًا رئيس القوات الجوفضائية الروسية (VKS)، هي إحدى أفرع قوات الدفاع المسلحة للجيش الروسي، وتعمل في المجال الجوي والفضائي والاستخباراتي لروسيا. هو ليس طيارا. حتى عام 2017، خدم سوروفكين في القوات البرية، وقاتل في الحرب السوفيتية في أفغانستان، والتدخل العسكري الروسي في الحرب الأهلية في طاجيكستان، ثم الحرب الشيشانية الثانية، حيث أصيب أثناء القتال. اشتهر بصلابته الشديدة: في عام 2004، أطلق أحد مرؤوسيه النار على نفسه في مكتبه بعد أن انتقده سوروفكين بغضب".
وأضافت المجلة، "كان لسوروفيكين ماض متقلب إلى حد ما. أمضى سبعة أشهر في الحجز بعد الانقلاب المتشدد عام 1991 ضد ميخائيل جورباتشوف، حيث مات ثلاثة متظاهرين عندما شق سوروفكين طريقه من خلالهم. ثم في عام 1995، أدين بسرقة وبيع الأسلحة، على الرغم من إلغاء التهمة في وقت لاحق. ومع ذلك، فهو أيضًا أحد أكثر الضباط كفاءة في جيله، ويتمتع بسمعة طيبة باعتباره قادرًا على حل المشكلات. وقد أمضى جولة بين عامي 2008 و2010 مسؤولاً عن إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، وهي قسم التخطيط والتنسيق الرئيسي. بعد ذلك، في عام 2012، تم تكليفه بإنشاء الشرطة العسكرية الجديدة (حتى ذلك الحين، كانت روسيا تفتقر إلى مثل هذه الخدمة). في عام 2017، تم تعيينه مسؤولاً عن مجموعة القوات الروسية في سوريا، والتي نال عنها وسام بطل روسيا، ثم بعد عودته إلى روسيا أصبح قائدًا لـ VKS. كان هذا اختيارًا غير معتاد للغاية، لكنه عكس الرغبة في رؤية تنسيق القوات الجوية والبرية بشكل أفضل. كان هناك شعور بأن سوروفكين يمكن أن يكسر العادات القديمة ويجبر القوات الجوية على التفكير بشكل أكثر إبداعًا في مستقبل الحرب الجوية. إن جولته الثانية غير المسبوقة بقيادة القوات في سوريا في عام 2019 جعلته رجلاً يحقق النجاح بمفرده، وربما حتى رئيسًا لهيئة الأركان العامة في المستقبل".
وتابعت المجلة، "يعتبر الجنرال فاليري جيراسيموف، شاغل المنصب حالياً، أطول رئيس لهيئة الأركان العامة خدمة في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وكانت هناك تلميحات إلى أن خيار التقاعد كان وشيكاً لكن الغزو الروسي لأوكرانيا جاء ليغير المسار. الآن، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن التعديلات الوزارية على رأس النظام، لكنه بالتأكيد على استعداد للتنقل بين جنرالاته. من الواضح أن الكولونيل أندريه سيرديوكوف، قائد قوات الإنزال الجوي في روسيا، قد تم استبداله بالعقيد ميخائيل تبلينسكي، رئيس أركان لابين السابق، على سبيل المثال. على الرغم من العناوين الساخنة، فإن هذا ليس "تطهيرًا" ولا علامة على الخلل الوظيفي أو اليأس، بل محاولة لتحديد الضباط الأكثر ملاءمة للمعركة الصعبة غير المتوقعة التي تورطت فيها روسيا في أوكرانيا. نتيجة لذلك، في حين أن الإستراتيجية العامة لن تتغير، إلا أن التكتيكات قد تشهد بعض التغيير. من المرجح أن يرغب سوروفيكين في إعادة التأكيد على القوة الجوية، ولكنه قد يكون أيضًا على استعداد لزيادة ما هو على المحك أو قيد المناقشة للحفاظ على تقدم روسيا الحالي. قبل كل شيء، يمكن القول إن الرجل البالغ من العمر 55 عامًا هو خليفة أكثر قبولًا لجيراسيموف. لديه الكثير ليثبته والمزيد ليخسره، ولديه سجل حافل من القسوة، حتى بمعايير أقرانه. لذلك من المفترض أنه سيرغب في تحقيق أقصى استفادة من موسم الحملة الانتخابية، مستفيدًا من دروسه القاسية من الشيشان وسوريا. ويبدو أن الصيف سيكون أكثر سخونة في دونباس".
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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