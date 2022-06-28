هل سيشهد العالم على توترات جديدة بين روسيا والناتو؟

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لم يبق شيء على حاله منذ أن احتلت روسيا أوكرانيا، ويجب أن تأخذ استراتيجية الدفاع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الاعتبار البيئة الأمنية الجديدة على الجانب الشرقي لأوروبا. هذه هي الرسالة المنسقة من دول البلطيق الثلاث وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قبل قمة الناتو البالغة الأهمية في مدريد هذا الأسبوع.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "يُعتبر تعزيز الدفاع عن منطقة البلطيق أنه أحد أهم القرارات التي يجب أن يتخذها قادة الناتو في قمة المجموعة يومي 29 و30 حزيران. ويستعد التحالف العسكري المؤلف من 30 عضوا للتفكير في كيفية استجابة المجموعة للواقع الأمني الجديد في أوروبا. أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي دخل شهره الخامس الآن، إلى تصعيد المخاوف في كل أنحاء دول البلطيق من أنها قد تكون الهدف العسكري التالي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعت الدول الأعضاء في كل من الناتو والاتحاد الأوروبي وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا مرارًا وتكرارًا الناتو إلى تقديم زيادة كبيرة في عدد القوات الأجنبية المتمركزة في المنطقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط. كما دفعت دول البلطيق من أجل تحديث عاجل لنهج التحالف المزعوم "tripwire". ويرجع ذلك إلى أنه بموجب الاستراتيجية الحالية لحلف الناتو، حذرت رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس من أن الدولة السوفيتية السابقة وعاصمتها التاريخية تالين "ستُمحى من على الخريطة" في حالة وقوع هجوم روسي، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز. وقالت كلاس للصحافيين الأسبوع الماضي إن نهج حلف الناتو، الذي يتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات، من المرجح أن يشهد اجتياح إستونيا قبل أن يتخذ الناتو إجراءات لتحريرها بعد 180 يومًا".وتابعت الشبكة، "قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإستونية للشبكة، في إشارة إلى الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في ضاحيتين غربيتين من كييف: "هناك فهم مشترك بأن نهج tripwire عفا عليه الزمن - لا يمكن تكرار مجزرة بوتشا ومعركة إيربين". وأضاف: "ببساطة، نحن نقول، "لا تقترب لأنك ستخسر. لا تفكر حتى في المجيء"." وتابع بالقول: "نحن بحاجة إلى الانتقال إلى الردع بالرفض. نحن بحاجة إلى بناء عسكري ذي صدقية على الجانب الشرقي من شأنه أن يردع بوتين. يجب أن يشمل هذا وجود المزيد من الحلفاء". متحدثًا قبل قمة مدريد، قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الحلف "سيعزز بشكل كبير" الجناح الشرقي لأوروبا ويحول تركيزه من ردع غزو روسي محتمل إلى الدفاع الكامل عن أراضي الحلفاء. وبحسب ما ورد قال ستولتنبرغ إن تعليقات كالاس حول التهديد الوجودي الذي يواجه إستونيا "تعكس مخاوفها"، مضيفًا أنه ناقش "هذه القضايا بالضبط" مع قادة لاتفيا وليتوانيا. رفض الأمين العام لحلف الناتو مناقشة الخطط العملياتية في ما يتعلق باستراتيجية الهجوم المضاد المزعومة للحلف للسعي لاستعادة دول البلطيق بعد 180 يومًا. قال ستولتنبرغ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، "لقد كانوا تحت الحكم السوفيتي لعقود. لديهم تاريخ تعلموا فيه بالفعل بالطريقة الصعبة ما يعنيه أن يتم احتلالهم وغزوهم". وأضاف: "أوافق على أن كلاس تريد المزيد من التواجد لحلف شمال الأطلسي ويمكنني أن أعدها... بالمزيد من التواجد"."جبهة جديدة في التوترات بين روسيا والناتو؟وبحسب الشبكة، "على الرغم من أن دول البلطيق كانت جزءًا من الناتو والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، مع استخدام الدول الثلاث لليورو كعملة لها، فإن موقعها الجغرافي يجعلها عرضة للخطر. مثل أوكرانيا، فإنهم جميعًا يشتركون في حدود مع روسيا. والجدير بالذكر أنه في حين تشترك إستونيا ولاتفيا في حدود شرقية مع روسيا، فإن ليتوانيا تشترك في الحدود الغربية مع مقاطعة كالينينغراد الروسية. في الواقع، فإن موقع الكرملين الإقليمي على بحر البلطيق هو الذي هدد بأن يصبح جبهة جديدة للتوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. في وقت سابق من هذا الشهر، حظرت ليتوانيا عبور بعض البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي القادمة من روسيا إلى كالينينغراد، التي تستخدم خطوط السكك الحديدية عبر ليتوانيا للركاب والشحن. دفعت هذه الخطوة الكرملين إلى التحذير من "عواقب وخيمة" من شأنها أن تجعل مواطني دولة البلطيق يشعرون بالألم. قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن بلاده مستعدة إذا اتخذت روسيا خطوة انتقامية لفصلها عن شبكة الكهرباء الإقليمية، وقال إنه لا يتوقع أن يهاجم بوتين. وأضاف نوسيدا أنه يعتزم إثارة المواجهة مع روسيا في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، حيث قيل إن الخلاف قد يساعد في تهدئة "أولئك الذين يقولون إنه يجب علينا مساعدة روسيا في حفظ ماء الوجه - بينما تهددنا بطريقة مغرورة". وبدا أن تعليقاته هي إشارة مستترة إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي واجه رد فعل عنيف لأنه أشار إلى أنه من غير الحكمة أن يذل الغرب بوتين".وتابعت الشبكة، "قال متحدث باسم وزارة الخارجية الليتوانية إن الواقع الأمني الجديد في أوروبا يطالب قادة الناتو بالاتفاق على خط أساس جديد لموقف الحلف في المنطقة. وهذا يعني الانتقال من "الوجود الأمامي"، المشار إليه بالردع بالعقاب، إلى "الدفاع الأمامي"، المعروف باسم الردع بالرفض. يعد الوجود الأمامي لحلف الناتو جزءًا أساسيًا من استراتيجية الردع والدفاع الحالية للحلف. إنه يشير إلى الوجود العسكري لقوات الناتو المتعددة الجنسيات في الجزء الشرقي من الحلف. يقول الناتو إن الوجود الأمامي للقوات المتحالفة "دفاعي ومتناسب وشفاف ويتماشى مع الالتزامات الدولية للحلف". يمكن أن يؤدي التحول المحتمل إلى استراتيجية دفاع أمامية إلى تعزيز الناتو بشكل كبير لعدد قوات الحلفاء في الجناح الشرقي لأوروبا لضمان قدرة إستونيا ولاتفيا وليتوانيا على القتال بصدقية لحماية أراضيها في حالة حدوث غزو روسي أثناء انتظار التعزيزات من التحالف الأوسع. وقالت وزارة الخارجية الليتوانية للشبكة: "نسعى إلى أن يأخذ ردع الناتو وتكيفه الدفاعي بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية والجيوسياسية لمنطقتنا"، مستشهدة بالتفوق العسكري الروسي في المنطقة، والتكامل العسكري للكرملين مع بيلاروسيا و "ممر سوالكي"، وهو شريط بطول 65 كيلومترًا في بولندا على طول الحدود مع ليتوانيا. تعهدت كل من إستونيا وليتوانيا ولاتفيا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو التزام من شأنه أن يشهد تجاوز دول البلطيق الثلاث معيار 2٪ الذي حدده الناتو. وقالت وزارة خارجية لاتفيا للشبكة إن تعزيز موقف الردع والدفاع لحلف الناتو سيكون أحد الأهداف الأساسية للقمة في مدريد. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في لاتفيا: "بعد بدء العدوان الروسي على أوكرانيا، تغيرت البيئة الأمنية الاستراتيجية بشكل لا رجعة فيه عبر المنطقة الأوروبية الأطلسية". وأضاف: "يتطلب الواقع الجديد اليوم تحولًا جوهريًا في موقف الردع والدفاع طويل المدى لحلف الناتو ". وتابع قائلاً: "لا يزال التزام الحلفاء بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء المحصنة بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن صارمًا. سنعزز الموقف في... الجناح الشرقي لحلف الناتو بوجود الحلفاء المناسبين في الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا"."