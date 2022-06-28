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عربي-دولي

الرئيس الشيشاني يعلن الانتهاء من تشكيل كتيبة قتالية جديدة

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:00
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أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، أن كتيبة "زاباد-أخمات" قد شكلت بالفعل، وأول جمع لها تم، وجرى تقديم أفرادها إلى قائدها إسماعيل أغويف.

وكان قديروف قد أعلن في وقت سابق تشكيل أربع كتائب مع عدد هائل من المواطنين من الجمهورية.
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وكتب الرئيس الشيشاني على حسابه في موقع "تيلغرام" عن الكتيبة الجديدة يقول: "سيتم نشرهم في جمهورية الشيشان في قواعد مجهزة تجهيزا جيدا. بناء على تعليماتي، زار رئيس البرلمان الشيشاني، رئيس المقر الجمهوري للعملية العسكرية الخاصة، ماغوميد داودوف، المفوضية العسكرية لجمهورية التشيشان يوم الاثنين، حيث تمت مراجعة تشكيل كتيبة زاباد-أخمات، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي. وتعرف إلى الأفراد القائد إسماعيل أغويف، الذين أثبت جدارته ووطنيته خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس".

وبحسب قديروف، سيتم تهيئة جميع الظروف للمقاتلين في القاعدة، من المباني السكنية والمقرات المريحة إلى ملاعب كرة القدم والكرة الطائرة والتنس والتمارين الرياضية.

وشدد رئيس الشيشان على أنه "فخور بأننا نجحنا في تشكيل كتيبة زاباد-أخمات في أقصر وقت ممكن وتزويدها بأبناء جديرين من الشعب الشيشاني المستعدين لأداء واجبهم تجاه الوطن الأم".
 
(روسيا اليوم)
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