بايدن ينوي مغادرة قمة مجموعة السبع... ما السبب؟

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أفادت قناة تلفزيون "فيلت" الألمانية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم مغادرة قمة مجموعة السبع في قلعة إلمو بألمانيا قبل الموعد المحدد "بسبب سوء الأحوال الجوية".وظهرت الطائرة الرئاسية الأميركية في صور تداولتها وسائل الإعلام وهي مزودة بالدرج وجاهزة للمغادرة ببايدن.