قاتل في أفغانستان وسوريا... من هو الجنرال بافل الذي سيقود الجيش الروسي في دونباس؟

Advertisement

بعد خسارتها عدة ضباط كبار منذ بدء عملياتها في أواخر شباط الماضي، أخرجت روسيا جنرالاً من التقاعد للمساعدة في قيادة المعارك بإقليم دونباس، شرق أوكرانيا.فقد أفاد مصدر استخباراتي بأن القائد العسكري الجديد الذي سيقود القوات الخاصة الروسية، يدعى الجنرال بافل، وهو يبلغ من العمر 67 عاماً، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.كما أضاف أن الجنرال من قدامى المحاربين في الحرب الروسية بأفغانستان في الثمانينيات.يأتي تعيين بافل بعد إصابة القائد السابق بجروح خطيرة في قصف مدفعي.يشار إلى أن القائد الستيني كان جندياً لأكثر من أربعة عقود، ثم أصبح قائداً قبل أن يتقاعد بعد خدمته في سوريا قبل حوالي خمس سنوات.وكان يعيش في إحدى ضواحي موسكو قبل إرساله للقتال الشهر الماضي.ومنذ أسابيع تحتدم المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في حوض دونباس، الذي تسعى موسكو إلى السيطرة عليه، بغية فتح ممر بري بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها لأراضيعها عام 2014.