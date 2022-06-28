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عربي-دولي

بينهم زوجة بايدن وابنته... روسيا تمنع دخول 25 أميركياً لأراضيها

Lebanon 24
28-06-2022 | 09:00
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في رد على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها، أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء منع دخول 25 أميركياً إضافيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي.

وتتضمن اللائحة أيضاً زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.
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