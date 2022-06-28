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عربي-دولي

رغم تلقيه 6 جرعات من اللقاح.. وزير صحة يُصاب بـ"كورونا"

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:30
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أصيب أنوتين تشارنفيراكول، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي بفيروس كورونا بعد عودته من أوروبا، وفق ما أعلنته وزارة الخدمات الصحية بالمملكة.    

وكان وزير الصحة التايلاندي مع وفد في فرنسا في 20-21 حزيران وفي سويسرا في 21-24 حزيران. ولدى عودته إلى تايلاند في 26 حزيران، شعر بألم في عضلاته وحنجرته، وحين أجرى اختبارا لفيروس كورونا، تبين أنه إيجابي، وتلقى نصيحة من الأطباء بعزل نفسه لمدة أسبوع لتلقي العلاج.
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يشار إلى أن وزير الصحة التايلاندي أصبح في 28 شباط 2021، أول شخص في بلاده يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا. وفي 13 حزيران من هذا العام، تلقى تشارنفيراكول اللقاح السادس من فايزر.

 
(روسيا اليوم)
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