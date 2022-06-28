إنفجار وسقوط جرحى... ماذا حصل شمالي طهران؟ (فيديو)

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شهدت العاصمة الإيرانية طهران، انفجارا داخل محل لتصليح السيارات في منطقة قيطرية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى وتسبب بأضرار مادية.وأفاد المتحدث باسم إطفائية طهران بأن انفجارا داخل محل لتصليح السيارات في منطقة قيطرية شمالي طهران، أدى إلى جرح 4 أشخاص.وتمت الإشارة إلى أن الحريق التهم عددا من المحلات المجاورة، و4 سيارات كانت محيطة بموقع الانفجار.