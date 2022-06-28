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إقتصاد

وفاة الملياردير الشهير مالك شركة "Ray Ban"

Lebanon 24
28-06-2022 | 13:00
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كشفت وسائل إعلام عن وفاة الملياردير الإيطالي، ليوناردو ديل فيكيو، عن عمر يناهز 87 عاما. ويعد ديل فيكيو أحد أغنى الشخصيات في إيطاليا.

وتوفي أمس الاثنين وفقا لما أعلنه المصمم جورجيو أرماني.

وقدرت ثروة رجل الأعمال ديل فيكيو قبل وفاته بنحو 25.7 مليار دولار.
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وأسس رجل الأعمال الإيطالي شركة النظارات Luxottica، وفي العام 1999 بدأ فيكيو بشراء شركات في الولايات المتحدة، وإحدى عمليات الاستحواذ كانت العلامة التجارية الشهيرة للنظارات Ray-Ban وكلفت الصفقة رجل الأعمال 640 مليون دولار.
 
 
(روسيا اليوم)

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