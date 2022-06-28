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عربي-دولي

زيلينسكي: يجب تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

Lebanon 24
28-06-2022 | 13:30
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غداة غارة روسية على مركز تسوق وسط أوكرانيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وقال زيلينسكي في كلمة عبر تطبيق تلغرام إن "الإرهابيين فقط هم المجانين الذين لا يجب أن يكون لهم مكان على الأرض، قادرون على إطلاق الصواريخ ضد أهداف مدنية".
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كما اعتبر أن "هذه ليست ضربات صاروخية أخطأت هدفها وأصابت أطفالا ومدارس ومراكز تسوق ومباني سكنية، إنما ضربات متعمدة"، على حد قوله.
 
 
(العربية)
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