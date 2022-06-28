هل ستنجر بريطانيا إلى حرب مع روسيا؟.. هذا ما أكّده جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بعد قمة مجموعة السبع، إن بلاده لن تنجر إلى حرب بسبب الوضع في أوكرانيا.



وأضاف جونسون في تصريح صحفي: "لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. وبالطبع نحن نعمل بجد لضمان ألا يتجاوز هذا الوضع أوكرانيا".

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(روسيا اليوم)