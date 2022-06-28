إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي

في محاكمة اعتبرت الاسرع في تاريخ مصر، حكمت محكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق الشاب محمد عادل الذي أقرّ بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها إلى فضيلة المفتي.

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يذكر ان القاتل كان قد اقدم على ذبح زميلته في جامعة المنصورة في مشهد مروع وثّقته كاميرات المراقبة، ولاقى المقطع رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكاراً واسعاً في مصر والعالم.