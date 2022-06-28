Advertisement

عربي-دولي

إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:56
A-
A+
Doc-P-966596-637920359523199704.jpg
Doc-P-966596-637920359523199704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في محاكمة اعتبرت الاسرع في تاريخ مصر، حكمت محكمة جنايات المنصورة اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق الشاب محمد عادل الذي أقرّ بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها إلى فضيلة المفتي. 
 
Advertisement
يذكر ان القاتل كان قد اقدم على ذبح زميلته في جامعة المنصورة في مشهد مروع وثّقته كاميرات المراقبة، ولاقى المقطع رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكاراً واسعاً في مصر والعالم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2022-06-28
11:30 | 2022-06-28
11:15 | 2022-06-28
10:30 | 2022-06-28
10:00 | 2022-06-28
09:30 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website