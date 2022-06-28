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الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا

Lebanon 24
28-06-2022 | 11:15
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية.
 
وتمت إضافة 57 فردا و100 كيان قانوني إلى قائمة العقوبات. ومن بين الأشخاص وزير الدفاع الروسي السابق أناتولي سيرديوكوف وزوجته وأطفاله، والمقدمة التلفزيونية تينا كانديلاكي. ومن بين المؤسسات، مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ومصنع شاحنات "كاماز" ومكتب تصميم الطيران "توبوليف"، واتحاد متطوعي دونباس، بالإضافة إلى العديد من معاهد البحوث الروسية.
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كما فرضت الولايات المتحدة أيضا حظرا على استيراد الذهب الروسي.

في الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأميركية بعدد من المعاملات مع شركات تتعلق بالطيران المدني، والطائرات المسجلة خارج الاتحاد الروسي، كما أعفت شركاتها من بعض المعاملات مع شركة "روستيخ" الروسية.
 
(روسيا اليوم)

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