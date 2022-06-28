صحيفة: اليونان تجبر طالبي لجوء على التعاون مع الشرطة لصد المهاجرين

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كشف عدد من طالبي اللجوء لصحيفة "الغارديان" أنهم أجبروا على القيام بعمليات صد عنيفة وغير قانونية ضد المهاجرين تديرها الشرطة اليونانية.وحسب طالبي اللجوء فإنه تم تجنيدهم قسرا أو استدراجهم هناك من قبل رجل سوري يعيش في حاوية في ساحة مركز للشرطة اليونانية، ثم تم استخدامهم كقائدي قوارب لنقل مهاجرين آخرين إلى تركيا.وشرح ستة مهاجرين، من سوريا والمغرب، للصحيفة البريطانية كيف شاركوا في عمليات صد للمهاجرين على نهر إيفروس تحت الإكراه، مقابل مذكرة من الشرطة تسمح لهم بالبقاء لمدة شهر في اليونان.وصف اثنان من الرجال أنفسهم بأنهم "عبيد"، وقالوا إنهم شاهدوا الشرطة اليونانية تهاجم المهاجرين ويسرقونهم قبل إعادتهم إلى قوارب مطاطية مكتظة، ثم أمروا طالبي اللجوء بنقلهم عبر النهر العميق السريع إلى الضفة التركية.وفي أيار، أعلنت السلطات اليونانية منع حوالي 600 مهاجر في يوم واحد من عبور بحر ايجه باتجاه اليونان، من تركيا القريبة.وأشار مصدر في وزارة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين القادمين من تركيا في الأشهر الأولى من هذا العام كان أعلى بنسبة 30 في المئة من الفترة نفسها في العام الماضي.