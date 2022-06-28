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عربي-دولي

وول ستريت جورنال: السلطات الأميركية تحتجز ناقلة نفط روسية

Lebanon 24
28-06-2022 | 11:47
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قالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن السلطات الأميركية أوقفت ناقلة نفط روسية، كانت متجهة إلى ميناء مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا.

وحسب الصحيفة الأميركية فإن الناقلة التي تحمل اسم "دايتونا" مملوكة لمالك السفينة اليوناني TMS Tankers Ltd، وقد استأجرتها شركة Vitol، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية ومقرها سويسرا.
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وأظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل حزيران الحالي، وهي محملة بالوقود والغاز، وكانت من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز يوم الأحد.
 
(روسيا اليوم)
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