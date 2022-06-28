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عربي-دولي
رئيس وزراء إيطاليا يعترف بأن مجموعة السبع "أقلية من حيث الرأي العام"
Lebanon 24
28-06-2022
|
16:59
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أقر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بأن دول مجموعة السبع (G7) تمثل أقلية في العالم، بما في ذلك من حيث الرأي العام.
وقال دراغي في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع في ألمانيا: "نحن نمثل أقلية في العالم، رغم أنها قوية جدا. هذه أغنى الدول، الأساسية، لكنها أقلية من حيث عدد السكان والرأي العام". كما أعرب دراغي عن قناعته بأن مجموعة السبع تظل "القوة المنسقة الرئيسية في السياسة الاقتصادية والدفاعية والشؤون الدولية".
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كما أبدى دراغي ارتياحه لنتائج القمة الأخيرة التي أظهرت "اتساق ووحدة وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وعواقبه"،
وعن قمة الناتو المزمع اقامتها في مدريد، قال: "في قمة الناتو، نتوقع تأكيدا للعزيمة والوحدة، وربما توسيع الناتو على حساب السويد وفنلندا. عواقب هذه الحرب لا يمكن التنبؤ بها، لكننا نرى وحدة أكبر بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
(روسيا اليوم)
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