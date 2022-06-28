إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه وقعت عملية طعن في مدينة القدس المحتلة حيث أصيب أحد عناصر الشرطة بالمدينة، ولاذ منفذها بالهرب إلى داخل المسجد الأقصى.وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن الشرطة الإسرائيلية استنفرت قواتها في البلدة القديمة في القدس، وأغلقت أبوابا تؤدي إلى المسجد الأقصى، في وقت لاحقت فيه بعض هذه القوات الشبان المتواجدين في ساحات مسجد قبة الصخرة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية الطعن من قبل مواطن فلسطيني لم تسفر عن وقوع إصابات بين صفوف قوات الشرطة الإسرائيلية، في حين لاحقت تلك القوات الفلسطيني داخل باحات المسجد الأقصى.