العينُ على "الشعاع الحديدي".. ما الذي تُخفيه "إسرائيل" في جعبتها العسكريّة؟

نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "الشعاع الحديدي".. خطة إسرائيلية لتفعيل منظومة الليزر العام المقبل"، وجاء فيه:

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وأظهر نظام الدفاع بالليزر، المعروف باسم "الشعاع الحديدي" Iron Beam إمكانيات واعدة من حيث قدرته على إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف الهاون، مما أثار التفاؤل في إسرائيل بأن المشروع يمكن أن يرفع مستوى الحماية للبلاد.وأوضح دان شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، وهو الآن زميل بارز في مركز الأبحاث أتلانتيك كاونسل بواشنطن، أن زيارة بايدن ستكون فرصة للرئيس لإلقاء نظرة فاحصة على منظومة "الشعاع الحديدي"، لمعرفة ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تمولها.وكان الكونغرس قد مضى قدما في خططه لإرسال مليار دولار أخرى لإسرائيل من أجل تعزيز نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، والذي أظهر نجاحًا كبيرًا في إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقها مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة.وقال شابيرو إن إدارة بايدن "تريد معرفة ما إذا كانت الظروف ناضجة بما يكفي لتبرير استثمار أميركي، مشيرًا إلى أن الرئيس قد يعلن عن تمويل للمنظومة الجديدة خلال جولته في الشرق الأوسط.وتمثل منظومة Iron Beam أحدث تطور في السعي المستمر منذ عقود لتطوير سلاح الليزر، بينما يشارك جميع مقاولي الدفاع الأميركيين الرئيسيين في برامج تطوير مماثلة، ويشرف البنتاغون على اختباراته الخاصة لأسلحة الليزر التي أظهرت أيضًا بعض النتائج الواعدة في الاختبار.وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت البحرية الأميركية أنها استخدمت بنجاح سلاح ليزر طورته شركة "لوكهيد مارتن" لإسقاط طائرة بدون طيار.وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الشعاع الحديدي الإسرائيلي قد يكون جاهزًا لدخول الخدمة في أوائل العام المقبل.وتعتمد إسرائيل حاليًا على نظام القبة الحديدية لإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ، لكنها تكلف ما بين 50 ألف دولار و100 ألف دولار لكل صاروخ، ويتعين على النظام إطلاق صواريخ متعددة لإحباط الهجمات بنجاح، بينما يمكن أن تفعل منظومة "الشعاع الحديدي" الأمر نفسه بتكلفة دولارين فقط لكل اعتراض، وذلك وفقا لكلام بينيتوأوضح بينيت في وقت سابق من هذا العام إنه يأمل أن يتمكن نظام الليزر الجديد من "خدمة أصدقائنا في المنطقة الذين يتعرضون أيضًا لتهديدات شديدة من إيران ووكلائها"، وبهذه الطريقة، "يمكن خلق تحالفات أقوى".في اجتماع آذار في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اقترح السيد بينيت "ظرفًا دفاعيًا" للشرق الأوسط يضم نظام الليزر، وذلك وفقا لما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال".وبينما تقترب فترة ولاية بينيت من نهايتها المبكرة بعد انهيار ائتلافه المنقسم، فمن المتوقع أن يدافع عن منظومة "الشعاع الحديدي" رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم بغض النظر عن هويته.