موسكو تطالب كييف بالاستسلام وتحذّر من حرب عالمية

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دعت روسيا أوكرانيا إلى الاستسلام لوقف الحرب عليها، في وقت تعهد قادة مجموعة الدول السبع بالاستمرار في تدفيع موسكو ثمناً باهظاً لغزوها.ردت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم، على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام قادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي طالبها بـ «بذل قصارى جهدها» لوضع حد للنزاع الذي تشهده بلاده قبل نهاية العام، معلناً أن هجومه سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمام الصحافيين: "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء النزاع في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات القومية وللجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا، حينها، سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".وعلى وقع تصاعد التوتر بينها وبين الغرب، عادت روسيا مجدداً إلى التحذير من نشوب حرب عالمية ثالثة.فقد نبّه نائب رئيس مجلس الأمن القومي، ديميتري مدفيديف، من أن "أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم، لاسيما من قبل دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سيكون صراعاً مع الحلف بأكمله، وبالتالي يقود إلى حرب عالمية ثالثة تخلّف كارثة كبرى"، مضيفاً في مقابلة مع صحيفة أرغومينتي إي فاكتي الروسية، أمس، أن "الوضع غير النووي لبحر البلطيق سيصبح شيئاً من الماضي، وسيزداد تجمع القوات البرية والبحرية في الاتجاهات الشمالية بشكل خطير".من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنه تم شن هجوم جوي على قاعات يتم فيها تخزين الأسلحة والذخائر التي وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في مدينة كريمينشوك بكييف، وأضافت أن تفجير الذخيرة تسبب عندئذ في اندلاع حريق في مركز تسوّق لم يعد يعمل.أما السلطات الأوكرانية، التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، فأوضحت أن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 60، مشيرة إلى أن 36 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.وبينما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، دان قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى G7، بشكل جماعي، قصف مركز التسوق في كريمينشوك، واصفين الهجوم البغيض بأنه جريمة حرب.