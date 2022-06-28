قطر متفائلة بنجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران

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تعهدت قطر بالمساعدة في إنجاح المفاوضات الثنائية غير المباشرة، التي تستضيفها بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى نتائج مثمرة وإحياء الاتفاق النووي، في حين هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت طهران بردعها إلكترونياً كما هي الحال بالردع النووي.أعربت قطر الحاضنة الجديدة للمحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عن استعدادها التام لتوفير الأجواء التي تساعد كل الأطراف في إنجاح الحوار بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، الذي بدأ اليوم، في الدوحة، بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد انسداد مسار فيينا منتصف مارس الماضي.ورحبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، باستضافة المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا. وشددت الدوحة على أملها في أن تتوج جولة المحادثات بنتائج إيجابية تسهم في إحياء صفقة 2015 التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية.وجاء بيان الخارجية بالتزامن مع مباحثات عقدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، مع المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، في الدوحة، وتناولت «الجهود الدبلوماسية المشتركة بشأن طهران».ووفق بيان للسفارة الأميركية بالدوحة، فإن الجانبين ناقشا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ودولة قطر خلال الاجتماع.ورحب السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني، عبر "تويتر"، بوصول كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني والوفد المفاوض المرافق له إلى الدوحة، أمس، قائلاً إنه يتمنى لهم التوفيق في مهماتهم من دون إصدار أي أحكام مسبقة وتشاؤم أو تفاؤل غير حقيقي.وأوضح دهقاني أن "كبير المفاوضين الإيرانيين بحث مع أمين عام وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز سبل إنجاح المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المقيد لطموحات بلاده الذرية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها".وشدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي على عدم وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل عودتها إلى الاتفاق النووي، مؤكداً أن المنسق الأوروبي هو من يتولى نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأميركي.وتوقع عموئي أن تتحرك المفاوضات في البلد المجاور بشكل أسرع؛ وأن تنتهي بسرعة إذا كانت واشنطن مستعدة لرفع العقوبات.ولفت إلى أن البرلمان سيطلب من وزارة الخارجية تقريراً بشأن سير المباحثات عقب انتهاء جولتهم بالدوحة.