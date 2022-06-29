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العراق يعلن أول وفاة بالكوليرا منذ تفشي الوباء

Lebanon 24
29-06-2022 | 00:00
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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أول وفاة بالكوليرا و17 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "محافظة كركوك سجلت أول حالة وفاة بالمرض اليوم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وتابع البدر إن "الوزارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية 17 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت لهذا العام 2022".

وكان قد أُعلن قبل عشرة أيام عن تسجيل إصابات بالكوليرا في محافظة السليمانية، كانت الأولى منذ عشر سنوات في المنطقة الواقعة ضمن إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي.

وسجلت حينها عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

ولم يحدد البدر أسباب التفشي الجديد للمرض في العراق.
وكانت البلاد قد شهدت آخر تفش كبير للوباء في 2015، وفق وزارة الصحة. وكانت موجة التفشي حينها قد ضربت خصوصا بغداد ومحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة، وسجّلت حينها مئات الإصابات.

ويؤدي الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، الى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنوياً بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.
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