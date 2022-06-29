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عربي-دولي

تركيا توافق على دعم عضوية فنلندا والسويد بالناتو

Lebanon 24
29-06-2022 | 00:30
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بعد إعلان السويد، أن المحادثات مع تركيا المعترضة على انضمامها للناتو سجلت تقدماً، أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي.
 
وأضاف الثلاثاء، أن تركيا والسويد وفنلندا توقع مذكرة تفاهم تتعلق بالتزامها تجاه ضمان الأمن المشترك.

كما تابع أن أن المذكرة تؤكد دعم تركيا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو في قمة مدريد هذا الأسبوع.

اجتماع رباعي في مدريد
فيما أتى هذا الإعلان بعد انتهاء اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى اللقاء الذي استضافه ستولتنبرغ بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، واستغرق ساعتين، بمشاركة وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

مطالب تركية
يذكر أن أنقرة كانت قدمت طلبات مكتوبة لمسؤولي السويد وفنلندا، كشرط لقبولها انضمامهما إلى الحلف، لاسيما أن تلك الخطوة تتطلب إجماع كافة أعضاء الناتو.
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ولعل من أبرز المطالب التركية "وقف دعم حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه إرهابياً، وتسليم مطلوبين أكراد ومعارضين تحتضنهم كل من ستوكهولم وهلسنكي إلى السلطات في أنقرة.

وبينما أعلنت تركيا سابقاً أن الرد على طلباتها لم يكن مرضياً، جاء الإعلان الفنلندي اليوم.

وكان البلدان الاسكندينافيان تقدما في أيار الماضي بطلب الانضمام للحلف، متخلين عن سنوات طويلة من سياسة الحياد، بعد تنامي القلق جراء الصراع الروسي الأوكراني.
(العربية)

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