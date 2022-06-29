الناتو بعد قرار أنقرة: مزيد من قواتنا على حدود بوتين

بعد الموافقة التركية، من المقرر أن يوجّه قادة حلف شمال الأطلسي دعوة إلى فنلندا والسويد للانضمام رسميا إلى الناتو، الأربعاء.



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واعتبر أن انضمام الدولتين سيعزز من قوة الحلف، متعهداً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرى مزيداً من الناتو على حدوده، في إشارة منه إلى معارضة موسكو للخطوة.



وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي الثلاثاء، بعد محادثات في مدريد، أن الاتفاق الجديد يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.



كما تابع: "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو".



وأكد أن الدولتين تعهدتا بضمان تعزيز الأمن في أوروبا، وأنهما توصلتا لحلول جيدة مع تركيا.



مذكرة تفاهم

أتى ذلك بعدما أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي.



وأضاف الثلاثاء، أن تركيا والسويد وفنلندا توقع مذكرة تفاهم تتعلق بالتزامها تجاه ضمان الأمن المشترك. فقد أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، أن تركيا وقّعت مذكّرة تفاهم رفعت بموجبها رفضها ترشح البلدين.واعتبر أن انضمام الدولتين سيعزز من قوة الحلف، متعهداً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرى مزيداً من الناتو على حدوده، في إشارة منه إلى معارضة موسكو للخطوة.وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي الثلاثاء، بعد محادثات في مدريد، أن الاتفاق الجديد يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.كما تابع: "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو".وأكد أن الدولتين تعهدتا بضمان تعزيز الأمن في أوروبا، وأنهما توصلتا لحلول جيدة مع تركيا.مذكرة تفاهمأتى ذلك بعدما أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن أنقرة وافقت على دعم عضوية بلاده وجارتها في الحلف الدفاعي.وأضاف الثلاثاء، أن تركيا والسويد وفنلندا توقع مذكرة تفاهم تتعلق بالتزامها تجاه ضمان الأمن المشترك.