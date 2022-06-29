الكرملين: القتال سينتهي فور استسلام كييف

مع استعار المعارك في الشرق الأوكراني، أكدت روسيا أن القتال سيتوقف فور استسلام القوات الأوكرانية.



فقد أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء أن الهجوم الروسي في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.

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تنفيذ الشروط الروسية

"وقال يمكن للجانب الأوكراني إنهاء النزاع في غضون يوم واحد، إذا أصدر أوامر للوحدات القومية وللجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم".



كما طالب أيضاً بضرورة "تنفيذ كل الشروط التي وضعتها بلاده لإنهاء القتال في يوم واحد" وفق تعبيره.



تأتي تلك التصريحات فيما تشهد مناطق عدة في دونباس أعنف المعارك، حيث سجل الطرفان خسائر بشرية ومادية هائلة، لاسيما في لوغانسك، التي شهدت معارك شرسة خلال الأسابيع الماضية، أفضت إلى تقدم الروس مقابل انسحابات صغيرة للأوكرانيين.