إضافة الى الاسلحة.. مشكلة أخرى تواجه الجيش الأوكراني بالخطوط الأمامية

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كتب موقع "الحرة" سلط تقرير لصيحفة نيويورك تايمز الضوء على مشكلة يعاني منها الجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية، والتي لا تقل أهمية عن مشكلة المدفعية التي أصبح الجيش في أمس الحاجة إليها في المعارك المستمرة مع القوات الروسية.ويشير التقرير إلى أن هذه المشكلة تتعلق بنقص معدات الاتصال وتعطلها والتي ظهرت بشدة خلال جولات قتالية هامة، مثل معركة السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق البلاد.وتنقل الصحيفة قصة رقيب في الحرس الوطني الأوكراني يقود 15 جنديا يدافعون عن المدينة، لكن لم يكن بحوزتهم سوى جهازي اتصال لاسلكي فقط.وبسبب فقدان الاتصال، خسر الرقيب ثلاثة من رجاله أمام القوات الروسية التي تقدمت بعد أن عجز عن تحذير زملائه.وفي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الأوكرانية بمزيد من الأسلحة عالية التقنية لإحداث توازن مع القوات الروسية، فإن المشاكل التي تتعلق بالمعدات الصغيرة والمهمة للغاية مثل أجهزة الاتصالات تقوض قدرة القوات الأوكرانية على الدفاع عن الأراضي التي لاتزال تسيطر عليها في شرق البلاد واستعادة ما فقدته.وتقول الصحيفة إن هذه المشاكل تشمل تشويش الروس على أجهزة الاتصال، وصعوبة الوصول إلى قياداتهم لطلب الدعم المدفعي، وصعوبة التواصل مع الوحدات المتمركزة في مكان قريب مع بعضها، ما أدى إلى إطلاق القوات الأوكرانية النار على بعضها البعض أحيانا.ويقول جنود في الوحدات الأوكرانية المدافعة عن شرق البلاد، والمكونة بشكل كبير من وحدات حديثة التشكيل وقليلة الخبرة نسبيا إنهم عادة ما يكونون معزولين، بسبب قلة طرق التواصل مع بعضهم البعض، وكذلك مع القائد الذي يسيطر على المدفعية والدبابات التي تشتد الحاجة إليها.