كوريا الشمالية: للمناورات الثلاثية "هدف شرير"

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قالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء إن للمناورات العسكرية المشتركة، بمشاركة 3 دول، "هدف شرير" تجاه بيونغيانغ.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الرسمية في كوريا الشمالية، الأربعاء، إن المناورات المشتركة، التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، لها "هدف شرير" تجاه بيونغيانغ، وهي جزء من مقدمة خطيرة لإنشاء "نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "مخطط تشكيل التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والذي جاء بدافع خضوع اليابان وكوريا الجنوبية للولايات المتحدة، يمثل بوضوح مقدمة خطيرة لإنشاء ’نسخة آسيوية من حلف الأطلسي‘"، متهمة واشنطن بالتحريض على حرب باردة جديدة.وجاء تقرير الوكالة قبل ساعات من حضور زعيمي كوريا الجنوبية واليابان القمة السنوية لحلف الناتو، كمراقبين لأول مرة، كما سيلتقيان مع الرئيس الأميركي جو بايدن لمناقشة قضية كوريا الشمالية، وهي أول قمة ثلاثية من نوعها منذ العام 2017.وستجري الدول الثلاثة مناورات مشتركة لرصد الصواريخ وتتبعها بالقرب من هاواي في أغسطس المقبل، تسمى "تنين الهادئ" أو "باسيفيك دراغون".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الولايات المتحدة عازمة كل العزم على التعاون العسكري مع عملائها في تجاهل للمطلب الأمني الأساسي وقلق دول آسيا والمحيط الهادئ"، بحسب رويترز.