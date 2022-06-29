"من بينها لبنان".. ما هي تداعيات الحصار الروسي على الحبوب على "البلدان الفقيرة"؟

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أدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان إلى ارتفاع نسبة التضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تدمير أكبر صوامع الحبوب في البلاد، مما أعاق قدرتها على تخزين القمح.وبحسب شبكة "الجزيرة" القطرية، "أدى الحصار الروسي الصارم للبحر الأسود الان في ظل الحرب المندلعة في أوكرانيا - حيث يستورد لبنان أكثر من 60 في المائة من قمحه - إلى تعميق أزمة الغذاء في الدولة الشرق أوسطية. وحذر الخبراء من أن إغلاق البوابة البحرية الرئيسية لأوكرانيا إلى العالم من شأنه أن يحول الصراع في لبنان إلى مثال لما قد تواجهه العديد من الدول المستوردة للقمح قريبًا. واتهمت موسكو كييف بزرع الألغام في المياه خارج موانئها لردع الهجمات البرمائية، بينما ألقت أوكرانيا بدورها الاتهامات عينها على روسيا. بهدف الحد من وصول أوكرانيا إلى البحر الأسود، أوقفت روسيا أيضًا سفنًا حربية خارج الموانئ التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة في كييف. والنتيجة: بحلول منتصف أيار، علق ما يقارب 20 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا، خامس أكبر مصدر للقمح في العالم. وقام الاتحاد الأوروبي بتأمين "طرق تضامن" بديلة عبر اليابسة، لكن المحللين يقولون إن من شأن هذه الطرق تعويض جزء بسيط من الكميات الهائلة التي كانت ستنقل عبر البحر الأسود. في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كمية الحبوب المتراكمة في أوكرانيا ستصل إلى 75 مليون طن بحلول فصل الخريف، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من أن 49 مليون شخص حول العالم قد يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة هذا العام. قال ديفيد لابورد، الباحث البارز في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومقره واشنطن، للشبكة، "إذا استمر الحصار، فسيكون العالم في وضع حرج للغاية في ما يتعلق بالأمن الغذائي". تماماً كما لبنان، تعتمد الصومال على أوكرانيا للحصول على الجزء الأكبر من قمحها. لكن في ظل معاناة روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، أيضًا من أجل تصدير الحبوب بسبب العقوبات التي تواجهها، فإن العديد من الدول التي تعتمد على عمالقة أوراسيا في السلع الأساسية معرضة أيضًا للجوع، وفقًا للمحللين. وقد تشمل بنين ومصر ولاوس والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وتنزانيا".وأضافت الشبكة، "يرى بعض الخبراء أن الوقت قد حان لاستكشاف خيار عسكري لمساعدة السفن في اختراق الحصار الروسي. قال إدوارد لوكاس، الزميل غير المقيم في مركز تحليل السياسة الأوروبية لقناة الجزيرة، "ما نفتقر إليه هو الإرادة السياسية من الغرب". لكن محللين آخرين يرون أن احتمالات نجاح محاولة مسلحة لتجاوز السفن الروسية قاتمة. قال ماركوس فولكنر، كبير محاضري دراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن: "سيكون كسر الحصار الروسي جسديًا صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا". قال فولكنر إن أوكرانيا فقدت معظم سفنها الحربية الرئيسية في الحرب. وقال إن القلة القليلة المتبقية لن يكون لها "أي فرصة ضد سفن حرس الحدود والبحرية الروسية". وهذا بدوره يعني أن القوات البحرية الغربية ستحتاج إلى لعب دور قيادي. وقال فولكنر لقناة الجزيرة: "لكن هذا، في حالة حدوث مواجهة، سيؤدي إلى تصعيد كبير للحرب". إن المناجم في البحر الأسود تعني أيضًا أن شركات الشحن لن تكون على استعداد لإرسال سفنها بالقرب من الموانئ المعرضة للخطر. قال فولكنر: "يمكن للمناجم الراسية أن تنحرف عن مسارها". وأضاف أن تجريف الألغام عبر قنوات الشحن سيكون ضروريًا قبل أن تتمكن السفن من عبور تلك المياه بأمان".وتابعت الشبكة، "بدأت أوكرانيا في نقل بعض قمحها عبر الطرق البرية عبر بولندا إلى ميناء جدانسك على بحر البلطيق، وقطع طريق رومانيا إلى ميناء كونستانتا على البحر الأسود، وبعد ذلك يتم شحنه إلى الأسواق الخارجية. قال لوكاس إن تصدير الحبوب عبر هذه الممرات غير فعال، وفي أحسن الأحوال لن يؤدي إلا إلى "صدمة خفيفة" أمام المشكلة الأكبر. لا يمكن للقطارات والشاحنات أن تحمل أكبر قدر ممكن من الحبوب. وفقًا لكلية كييف للاقتصاد، أضرت الهجمات الروسية بـ6300 كيلومتر (3914.6 ميلًا) من خطوط السكك الحديدية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة القطارات الأوكرانية مبنية على مقياس سوفيتي يختلف عما تستخدمه بقية أوروبا، كما قال سيدهارث كوشال، الباحث في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن. وقال لقناة الجزيرة: "إنهم بحاجة إلى نقل الحبوب عند الحدود في كل مرة، مما يزيد الأمور تعقيدًا". قال كوشال إنه كلما طالت المدة التي سيصل فيها القمح الأوكراني إلى الأسواق، زاد سعره بالنسبة للمستهلكين. إن شحن الحبوب الأوكرانية عن طريق البر أو السكك الحديدية عبر ميناء جدانسك البولندي، على سبيل المثال، يضيف 30 في المائة من التكاليف، وفقًا لأبحاث المجلس الأطلسي. بالنسبة للبلدان الفقيرة بشدة مثل الصومال أو الدول التي تعرضت لضربة اقتصادية مثل لبنان، ليس من السهل الحفاظ على هذا الوضع".وبحسب الشبكة، "أشارت روسيا إلى أنها تريد تخفيف العقوبات من أجل رفع الحصار عن البحر الأسود. كما جادلت بأن العقوبات، التي تجعل تكاليف التأمين على السفن باهظة، تضر بقدرة روسيا على تصدير قمحها، مما يحد من الإمدادات العالمية. في غضون ذلك، اتهمت كييف موسكو بسرقة الحبوب الأوكرانية من الأراضي الخاضعة لسيطرتها. قال فولكنر: "روسيا تستخدم الغذاء كسلاح". ورفضت الولايات المتحدة وأوروبا حتى الآن مطالب روسيا بتخفيف العقوبات. ولكن مع عدم توفر الكثير من الحبوب في أوكرانيا في المستقبل المنظور، فإن العالم على بعد خطوة من النقص الكارثي في الغذاء الذي لن يقتصر على مناطق معدودة، وفقًا للخبراء. والهند التي حظرت تصدير القمح بعد محصول ضعيف تُعد من أكبر مصدري الأرز في العالم تليها تايلاند وفيتنام. قال لابورد: "إذا كانت هناك رياح موسمية سيئة في الهند أو إعصار دمر المحاصيل في جنوب شرق آسيا، فنحن في ورطة عميقة، وما من شيء نلجأ له في ظل هذا الوضع الصعب". قال كوشال إن حسابات روسيا قد تكون أبسط. كما أن البلدان الأكثر اعتمادًا على القمح الأوكراني تعيش تقلبات سياسية. كلما استمر الحصار لفترة أطول، يمكن أن يؤدي نقص الغذاء المتفاقم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اندلاع أزمة هجرة جديدة تؤثر بشكل مباشر على دول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا. وأضاف: "هذا يمكن أن يجعل بعض الدول ترغب في وقف الحرب بأي ثمن. سيختبر هذا وحدة أوروبا، وهو بالضبط ما تريده موسكو"."