لماذا تضر العقوبات الغرب أكثر من روسيا؟

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لم تتمكن العقوبات الإقتصادية الغربية من تقصير أمد الحرب أو ردع روسيا عن استمرار هجومها الوحشي على أوكرانيا.وبحسب صحيفة "فايننشال ريفيو" الأسترالية، "عوضاً عن ذلك، تكثف روسيا فقط عدد الضربات الصاروخية العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية حتى لو تلاشت أحلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السيطرة على أوكرانيا بسرعة. وبدلاً من تعثر الاقتصاد والعملة الروسية بسبب العقوبات الغربية المستمرة، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز، بما في ذلك النفط والغاز الروسيين، لعبت دور الممول لجهود بوتين الحربية دون خسارة في الإيرادات.تشير التقديرات الغربية إلى أن هذه الصادرات تدر على روسيا ما يقرب من مليار دولار أميركي (1.4 مليار دولار) يوميًا، حتى أكثر من ذي قبل. فعوضاً من أن تؤثر هذه العقوبات سلباً على روسيا، ها هي الاقتصادات الأوروبية والأميركية تظهر علامات أكثر وضوحًا على الإجهاد الناجم عن ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في الطاقة - مما يؤدي إلى زيادة التضخم. لا يوجد مخرج واضح من هذا المأزق. على الرغم من إدانة قادة مجموعة السبع "الهجوم البغيض" على مركز التسوق وحذروا من أن الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء "تشكل جريمة حرب"، فإن ردهم الكلامي يقتصر على الاتفاق الغاضب على "محاسبة" بوتين والمسؤولين عنه. وفقًا لبيان قادة مجموعة السبع، ستتلقى أوكرانيا دعمًا ماليًا وإنسانيًا وعسكريًا "للمدة التي تستغرقها"."وتابعت الصحيفة، "من المرجح أن تمتد هذه الوحدة طالما أن الأمر يتطلب تدمير جزء كبير من أوكرانيا دون هزيمة سيطرة روسيا على أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية. سيضاعف الناتو عدد قواته في حالة تأهب قصوى إلى 300000 لمواجهة التوغلات الروسية المحتملة خارج أوكرانيا مع توجيه معدات عسكرية أكثر تطوراً إلى حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفرض حظر على استيراد الذهب الروسي. قبل اجتماع هذا الأسبوع لحلف الناتو في مدريد، يعد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بـ"استراتيجية جريئة لواقعنا الأمني الجديد"، بما في ذلك حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا. لكن بعد أربعة أشهر من الغزو الروسي، من الواضح أن أياً من هذا لا يكفي ليكون حاسماً. وهذا يعني أن درسًا سياسيًا واعيًا في اقتصاديات الطاقة هو وراء المحاولة اليائسة لمجموعة الدول الصناعية السبع لاختبار جدوى فرض حدود قصوى للأسعار الدولية على النفط والغاز الروسيين. قد لا يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية صيفاً واعداً حتى الآن، لكن الشتاء القارس يلوح في الأفق بالفعل. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الشهر الماضي على حظر تدريجي على شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا مع استثناء مؤقت لمواصلة تسليم خطوط الأنابيب. لقد حظرت الولايات المتحدة بالفعل واردات النفط الروسية وتصر المملكة المتحدة على أنها ستلغيها تدريجياً بحلول نهاية هذا العام. لكن روسيا قد تستبق ذلك من خلال قطع إمدادات النفط والغاز بشكل مفاجئ عن أوروبا على الفور إذا تم فرض حد أقصى للسعر. إنها تختبر بالفعل سحب إمدادات الغاز من دول مثل ألمانيا التي لا تزال تعتمد عليها بشدة حتى وهي تتدافع لإيجاد بدائل. ويشعر القادة الأوروبيون بالقلق إزاء العواقب غير المقصودة من الضغط الأميركي من أجل تحديد سقف للسعر، نظرًا للآثار العكسية المختلفة للجولات السابقة من العقوبات. وبموجب مخطط تحديد الأسعار، سيحد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من توافر خدمات الشحن والتأمين التي تدعم نقل النفط الروسي. والهدف هو السماح بمثل هذه الخدمات فقط إذا قبل المستوردون سقفًا مؤقتًا للأسعار".وأضافت الصحيفة، "كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تجادل بأن هذه هي أفضل طريقة لخفض الأسعار وتجنب احتمال حدوث ركود عالمي. لكن لكي تكون فعّالاً في تحديد سقف عائدات النفط لبوتين، يتطلب مستوى غير محتمل من التنسيق الدولي يتجاوز الدعم الرسمي لمجموعة السبع. ستكون هناك مفاوضات مطولة مع الدول والشركات التي تستورد النفط الروسي، دون ضمان حتى لاتفاق رسمي. منذ غزو أوكرانيا، على سبيل المثال، زادت الهند والصين بشكل كبير من وارداتهما من النفط الروسي، الذي يباع بالفعل لهما بأسعار مخفضة للغاية. سيتعين عليهم أن يقتنعوا أنه سيكون من مصلحتهم شراء النفط بسعر يُفترض أن يكون سعرًا أقل حدًا. من المؤكد أن حكومة ناريندرا مودي مستعدة للانضمام إلى مجموعات مثل الرباعية، والتي تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين من خلال تعزيز العلاقات الأمنية بين الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا. لكن الهند كانت دائمًا أكثر حذراً بشأن تنفير روسيا - التي تعتمد عليها أيضًا في الكثير من أجهزتها العسكرية - وتشكك في نتائج العقوبات. من الصعب أن نتخيل أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيكون لديه أي مصلحة استراتيجية في تقويض "الصداقة بلا حدود" في شباط الماضي مع بوتين من أجل مساعدة الولايات المتحدة وأوروبا على تخليص أنفسهما من المشاكل الاقتصادية والسياسية المشتتة التي تطرحها روسيا. كان شي حازمًا في رفض انتقاد روسيا بشأن أوكرانيا، وبدلاً من ذلك ألقى باللوم على الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا من خلال توسع الناتو. يقول أنتوني ألبانيز، الذي كان من بين القادة المدعوين لحضور قمة الناتو، إن الفظائع الروسية المستمرة تعني أن بوتين يوحد العالم ضده، وأن أستراليا ستنظر في تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. وقال: "ما فعله هذا الغزو، بعيدًا عن إضعاف الناتو، هو أنه عززه بالفعل". وأضاف: "وكلما زاد عدد الدول المشاركة، زادت قوة رسالة التضامن والوحدة ضد أي عدوان وضد أي دولة عضو"."وختمت الصحيفة، "كجزء من الخطوط العريضة للأولويات الاستراتيجية لهذا العقد، من المتوقع أن تصف قمة الناتو الصين بأنها "تحدٍ منهجي". ومن المرجح أن تصبح صدمة أخرى سيئة".