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بايدن يكشف: هذه أماكن انتشار التعزيزات الجديدة للقوات الأميركية في أوروبا

Lebanon 24
29-06-2022 | 06:00
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا، استعدادا للرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وبكل المجالات، برا وجوا وبحرا".

وقال بايدن، الذي كان يجتمع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن القوات الإضافية تشمل: 
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- تعزيز أسطول المدمرات البحرية الأميركية من أربع إلى ست مدمرات في روتا بإسبانيا.

- مقر دائم للفيلق الخامس بالجيش في بولندا.

- "لواء دوراني إضافي" في رومانيا، يتألف من "3000 مقاتل و2000 فرد آخر كفريق قتالي".

- تعزيز عمليات الانتشار الدورية في دول البلطيق.

- سربان إضافيان من طائرة الشبح F-35 إلى بريطانيا.

- دفاع جوي إضافي وقدرات أخرى في ألمانيا وإيطاليا.

وأكمل بايدن: "سنعمل مع حلفائنا على التأكد من أن الناتو مستعد لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات في كل مجال".
 
 
(روسيا اليوم)
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