ستولتنبرغ: روسيا تشكل "تهديداً مباشراً" على "أمن" الناتو

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أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل "تهديداً مباشراً" لأمن دول الناتو، المجتمعة في قمة في مدريد والتي تسعى إلى تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على العملية الروسية في أوكرانيا مضيفا أن التحالف يواجه أكبر تحد له منذ الحرب العالمية الثانية جرّاء الحرب في أوكرانيا.وقال "سنقول بوضوح" خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، "إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا"، وفقا لفرانس برس.وأضاف ستولتنبرغ لدى وصوله إلى قمة "الناتو" في مدريد أن قادة الحلف يجتمعون "في خضم أخطر أزمة أمنية نواجهها. ستكون هذه قمة تاريخية وتحولية".وأوضح أن التحالف سيوافق على الردع ليتمكن من نشر المزيد من التشكيلات القتالية ونشر المزيد من المعدات الموجودة مسبقا في أوروبا الشرقية بحلول العام المقبل، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو يقوم "بأكبر إصلاح شامل لدفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة".وفيما يتعلق بموقف الحلف من الصين، قال ستولتنبرغ إن الصين ليست خصما للناتو، لكنها تشكل "تحديات لقيمنا ومصلحتنا وأمننا".