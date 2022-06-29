تصريح غريب لجونسون: "لو كان بوتين امرأة لما وقعت الحرب"

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"لو كان بوتين امرأة لما وقعت الحرب" هذا ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي اصطفت بلاده بقوة خلال الأشهر الماضية ضد موسكو، وسخر مراراً من تصرفات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.ففي مقابلة مع شبكة "زي دي أف" الألمانية، اعتبر جونسون أن سيد الكرملين "شن حرباً ذكورية مقيتة ووحشية على أوكرانيا"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء.ورأى أن بوتين ما كان ليبدأ القتال لو كان امرأة، قائلا "أعتقد حقًا أنه لما كان سيشن حربًا جنونية وذكورية بالطريقة التي فعلها".كما وصف العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية بـ "المثال الفاقع على الذكورية السامة"، داعياً إلى تعليم أفضل للفتيات حول العالم لكي يتولين المزيد من المناصب السياسية في السلطة.أما عن مصير النزاع وأمده، فأكد أن العالم يود بالطبع إنهاء الصراع، إلا أنه لفت إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد حل أو صفقة متاحة. وقال "بوتين لا يقدم عرضًا للسلام".إلى ذلك، أكد أن الرئيس الروسي أخطأ وقد أصبح الناتو على حدوده.وختم مشدداً ثانية على وجوب دعم الدول الغربية لكييف، لتعزيز وتقوية موقفها في أي مفاوضات سلام مقبلة قد تطرح.إلا أن تلك التصريحات أثارت موجة تعليقات واسعة على مواقع التواصل، على الرغم من أن الهدف منها كان إيجابياً. ونشر عدد من المواطنين البريطانيين جملة بوريس وتحتها صورة شهيرة لبوتين عاري الصدر، يمتطي حصاناً في إحدى الغابات.