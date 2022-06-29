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عربي-دولي
السعودية تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين قرص كبتاغون
Lebanon 24
29-06-2022
|
07:30
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أعلنت السلطات السعودية عن ضبط ومصادر كميات كبيرة من المخدرات كانت قادمة إلى ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر عبر شحنة تجارية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات.. أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,510,000) قرص إمفيتامين مخدر (كبتاغون)".
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ولفت إلى أنه قد جرى ضبط المخدرات "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي".
وأوضح أن الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة ثلاثة مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، وأربعة سعوديين.
ونبه النجيدي إلى أنه قد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
(الحرة)
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