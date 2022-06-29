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عربي-دولي

على متن قطار.. وصول أوّل رئيس آسيوي إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:30
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وصل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى كييف اليوم الأربعاء، قادما من بولندا على متن قطار، حيث سيلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت إدارة الرئيس الإندونيسي في بيان إن "الرئيس ويدودو وعقيلته وصلا من بولندا إلى كييف على متن قطار خاص".
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وجاء في البيان أن "رئيس الدولة سيلتقي مع زيلينسكي بعد الظهر. بالإضافة إلى ذلك، سيزور مع زوجته مدينة إيربين، وعددا من المؤسسات الطبية".

وأضاف أن ويدودو، الذي أصبح أول زعيم آسيوي يزور كييف منذ فبراير، "سلم شحنة إنسانية إلى أوكرانيا".

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس الإندونيسي، الذي يرأس مجموعة العشرين هذا العام، في كييف إمكانية استئناف محادثات السلام، وكذلك احتمالات فتح ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكجزء من جولته الخارجية، سيزور ويدودو موسكو أيضا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس.
 
(روسيا اليوم)
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