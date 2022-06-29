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ماذا طلبت تركيا من فنلندا والسويد؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 09:00
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غدا توقيع مذكرة الانضمام للناتو، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن اللذين تعتبرهما إرهابيين.

وأضاف: "في إطار الاتفاق الجديد، سنطلب من فنلندا تسليم ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني وستة من "فيتو"، ومن السويد تسليم عشرة عناصر من "فيتو" و11 من حزب العمال الكردستاني".
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و"فيتو" اسم الحركة التي أسسها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولا عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
 
 
(العربية)
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