28
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماذا طلبت تركيا من فنلندا والسويد؟
Lebanon 24
29-06-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
غدا توقيع مذكرة الانضمام للناتو، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن أنقرة ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن اللذين تعتبرهما إرهابيين.
وأضاف: "في إطار الاتفاق الجديد، سنطلب من فنلندا تسليم ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني وستة من "فيتو"، ومن السويد تسليم عشرة عناصر من "فيتو" و11 من حزب العمال الكردستاني".
Advertisement
و"فيتو" اسم الحركة التي أسسها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولا عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
Lebanon 24
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
13:39 | 2022-06-28
28/06/2022 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
14:32 | 2022-06-28
28/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
11:26 | 2022-06-28
28/06/2022 11:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل وأموال تصلُ إلى المواطنين.. ما قصّتها؟
Lebanon 24
رسائل وأموال تصلُ إلى المواطنين.. ما قصّتها؟
11:44 | 2022-06-28
28/06/2022 11:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب صور.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب صور.. ماذا يجري؟
10:55 | 2022-06-28
28/06/2022 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-06-29
قتلى في انفجار في عدن... من استهدف؟
10:00 | 2022-06-29
بعد مجهود دام لسنوات... هل تلعب ايران دورا محوريا على صعيد النقل الدولي؟
09:13 | 2022-06-29
"الناتو" يدعو رسميّاً فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف
08:45 | 2022-06-29
"الفاو" ومنظمة التعاون والتنمية: لتكن الزراعة أكثر إنتاجية للقضاء على الجوع وخفض مستوى التلوث
08:30 | 2022-06-29
على متن قطار.. وصول أوّل رئيس آسيوي إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية
08:00 | 2022-06-29
إضافة الى الاسلحة.. مشكلة أخرى تواجه الجيش الأوكراني بالخطوط الأمامية
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
29/06/2022 17:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
29/06/2022 17:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
29/06/2022 17:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact