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عربي-دولي

كيف تنظر روسيا لمسألة انضمام فنلندا والسويد لـ"الناتو"؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 09:30
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قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، إن روسيا تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وتوسيع الحلف عامل بحت لزعزعة الاستقرار.

وأضاف ريابكوف أن الجانب الروسي يدين المسار غير المسؤول لحلف شمال الأطلسي، والذي يقضي على البنية الأمنية الأوروبية.
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ولفت ريابكوف إلى أن دول الناتو، بما في ذلك تلك التي تسعى للانضمام إلى الحلف، فنلندا والسويد، تتنازل في الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "كم ستكون الفترة المقبلة هادئة بالنسبة لجيراننا في شمال أوروبا لدي شكوك جدية حول هذا. وفي النهاية، أعطوا جزءا من سياستهم الخارجية وسيادتهم الدفاعية لواشنطن، ومن يسمون شركاء كبار آخرين في الناتو".

ووفقا له، فإن موسكو تأسف بشأن "المحادثات حول التضامن الأوروبي الأطلسي، والتي تستخدم كغطاء للخطط العدوانية للتحالف ضد روسيا".
 
 
(روسيا اليوم)
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