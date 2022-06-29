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قتلى في انفجار في عدن... من استهدف؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 10:30
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سقط قتلى وجرحى، في انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد، في مديرية خور مكسر، في عدن، جنوبي اليمن.

وقُتل 4 من مرافقين السيد، الذي نجى من التفجير ووضعه الصحي جيد.

 
 
(سكاي نيوز)
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