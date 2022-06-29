قتلى في انفجار في عدن... من استهدف؟

سقط قتلى وجرحى، في انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد، في مديرية خور مكسر، في عدن، جنوبي اليمن.



وقُتل 4 من مرافقين السيد، الذي نجى من التفجير ووضعه الصحي جيد.





(سكاي نيوز)