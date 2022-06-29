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بريطانيا تُوسّع عقوباتها ضدّ روسيا... من طالت؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:00
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وسعت المملكة المتحدة اليوم عقوباتها على روسيا التي تم فرضها بذريعة العملية العسكرية، وطالت الحزمة الجديدة مواطنين ومسؤولين ورجال أعمال روس.

ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية فقد طالت الحزمة الجديدة من القيود رجل الأعمال الروسي الملياردير فلاديمير بوتانين.
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كذلك طالت العقوبات البريطانية الجديدة مجموعة الفحم "كولمار" ومالكتها الرئيسية آنا تسيفيليفا.

 
(روسيا اليوم)
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