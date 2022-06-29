Advertisement

عربي-دولي

"الناتو" يدعو رسميّاً فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف

Lebanon 24
29-06-2022 | 09:13
A-
A+
Doc-P-966895-637921163761605358.jpg
Doc-P-966895-637921163761605358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حلف "الناتو"، أن دول الحلف تعهدت بتقديم المزيد من المساعدات الدفاعية والمالية لأوكرانيا، وأنها وافقت على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030.

وقال "الناتو" في ختام قمته المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن "روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء"، معتبرا أن "تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف".
Advertisement

وأفاد الحلف بأنه يعتزم "نشر تعزيزات مؤلفة من قوات متأهبة للقتال على حدوده الشرقية"، معلنا أن "قادة دول الناتو وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030".

وأضاف البيان: "اتفق قادة الحلف على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما، كما تمت الموافقة على توقيع بروتوكولات الانضمام".
 
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-06-29
10:00 | 2022-06-29
09:00 | 2022-06-29
08:45 | 2022-06-29
08:30 | 2022-06-29
08:00 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website