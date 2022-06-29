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عربي-دولي

محادثات النووي بين إيران وأميركا انتهت في قطر.. هل من تطورات إيجابيّة؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:30
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لم تتكلل المحادثات التي انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة بين الوفد الإيراني والأميركي بالنجاح.

فقد أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات غير المباشرة انتهت من دون تحقيق نتائج.

كما أشارت إلى أن السبب يعود إلى رفض الموفد الأميركي تقديم ضمانات اقتصادية إلى الجانب الإيراني، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.
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وأوضحت أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أعاد طرح اقتراح كان عرض في جولات سابقة خلال مفاوضات فيينا، لا يتضمن ضمانات الفائدة الاقتصادية لطهران.

في حين جدّد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني التأكيد على الحاجة إلى اتفاق دائم.
 
 
(العربية)

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