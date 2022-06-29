زيلينسكي لقادة الناتو: تراجعكم أمام روسيا فشل للحلف

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حرب موسكو ليست ضدّ أوكرانيا فقط بل ضد كل أوروبا.وقال في كلمة عبر الفيديو لقادة الناتو المجتمعين في مدريد، اليوم الأربعاء، إن "السؤال هو من الدولة التي ستحاربها روسيا بعد أوكرانيا".كما رأى أن موسكو لا تفهم إلا لغة القوة، والتراجع سيكون فشلاً لأوكرانيا وللحلف، قائلاً: "عليكم دعمنا بأسلحة دفاعية متطورة وبعيدة المدى".