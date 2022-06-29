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عربي-دولي

سوريا تعترف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين

Lebanon 24
29-06-2022 | 13:00
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أعلنت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".
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وأضاف المصدر أنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.
 
 
(روسيا اليوم)
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