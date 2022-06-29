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عربي-دولي

بوتين: روسيا تدعو باستمرار إلى تعميق الشراكات بين دول بحر قزوين الخمس

Lebanon 24
29-06-2022 | 13:30
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بالقمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين اليوم الأربعاء، بأن روسيا طالما دعت إلى تعميق الشراكات بين دول بحر قزوين الخمس.

وقال بوتين إن تعميق الشراكات بين الدول الخمس يتضمن قطاعات السياسة والأمن، كما يتعين على مناطق بحر قزوين الخمس "زيادة التعاون في الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبيعية، وغيرها من الطوارئ من صنع الإنسان.
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كما اقترح بوتين دعوة الدول المشاركة في اتفاقية طهران التي تهدف إلى حماية بحر قزوين إلى المؤتمر.

وكان من بين مقترحات بوتين إقامة مهرجان بحر قزوين السينمائي.
 
 
(روسيا اليوم)
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