مقتل 13 مهاجرا في انقلاب زورق قبال سواحل السنغال

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قال مسؤولون بالصليب الأحمر السنغالي إن قاربا يقل مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل السنغال، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.وذكر جادجا سامبو، المسؤول بالصليب الأحمر السنغالي، إن الحادث وقع بالقرب من كافونتين في منطقة كازامانس الجنوبية.وقال عمال الإنقاذ إن حوالي 150 شخصا كانوا على متن القارب وتم إنقاذ 91 منهم، ولا يزال أكثر من 40 آخرين في عداد المفقودين، ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين او لانتشال جثث.ويحقق المسؤولون في سبب وقوع الحادث، والمسؤول عن القارب وعملية الهجرة، بحسب مسؤولين في منطقة زيغينشور.