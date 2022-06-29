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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تنفي انتهاء المحادثات مع واشنطن في الدوحة... وهذا ما أكّدته

Lebanon 24
29-06-2022 | 15:00
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نفت الخارجية الإيرانية، صحة الأنباء المتداولة حول انتهاء جولة المحادثات حول الاتفاق النووي التي عقدت بين إيران وواشنطن بشكل غير مباشر بوساطة أوروبية في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، مؤكدة أن المحادثات تجري في جو احترافي وجاد.
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: "المحادثات في الدوحة التي استمرت يومين لم تنته بعد، وسيعقد اجتماع آخر هذا المساء بين كبير مفاوضي إيران وإنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات".
وأضاف كنعاني أنه " كان مقررا من الأساس أن تستمر المحادثات في الدوحة على مدى يومين فقط، وخلال مشاورات الأمس واليوم تبادل الطرفان وجهات النظر والاقتراحات حول القضايا المتبقية".
وشدد كنعاني أن "محادثات الدوحة تجري في جو احترافي وجاد".
 
(سبوتنيك)
 
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