Advertisement

عربي-دولي

الناتو قلق من تعزيز الوجود العسكري الروسي في العالم

Lebanon 24
29-06-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-966931-637921238470010705.jpg
Doc-P-966931-637921238470010705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الناتو عن خشيته من تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة من العالم، وفق المفهوم الاستراتيجي طويل الأمد الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي أقرته قمة الحلف في مدريد.
 
وتزعم الوثيقة تركيز روسيا على "زعزعة استقرار الدول الواقعة في شرق وجنوب أراضي الحلف".
Advertisement

كما اعتبر الحلف أن روسيا يمكنها التدخل في أنشطة الحلف في أقصى الشمال وإعاقة الملاحة. ويوضح المفهوم أن "تعزيز الوجود العسكري الروسي في مناطق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التكامل العسكري مع بيلاروس، يهدد أمن ومصالح الحلف".

وفي وقت سابق، اعتمدت قمة الناتو في مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، والذي وصفت فيه روسيا بأنها أكبر تهديد لأمن المنظمة. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الناتو هو الذي يشكل تهديدا لروسيا.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-06-30
01:30 | 2022-06-30
01:00 | 2022-06-30
00:30 | 2022-06-30
00:00 | 2022-06-30
23:15 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website