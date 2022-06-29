الناتو قلق من تعزيز الوجود العسكري الروسي في العالم

أعرب الناتو عن خشيته من تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة من العالم، وفق المفهوم الاستراتيجي طويل الأمد الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي أقرته قمة الحلف في مدريد.

Advertisement

وتزعم الوثيقة تركيز روسيا على "زعزعة استقرار الدول الواقعة في شرق وجنوب أراضي الحلف".كما اعتبر الحلف أن روسيا يمكنها التدخل في أنشطة الحلف في أقصى الشمال وإعاقة الملاحة. ويوضح المفهوم أن "تعزيز الوجود العسكري الروسي في مناطق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التكامل العسكري مع بيلاروس، يهدد أمن ومصالح الحلف".وفي وقت سابق، اعتمدت قمة الناتو في مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، والذي وصفت فيه روسيا بأنها أكبر تهديد لأمن المنظمة. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الناتو هو الذي يشكل تهديدا لروسيا.